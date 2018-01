BalanceTonGay

Mario Testino, 64 ans et Bruce Weber, 71 ans, photographe de la famille royale pour l’un et de Dior ou Calvin Klein pour l’autre ont été accusés d’abus de pouvoir et de harcèlement sexuel par une vingtaine d’hommes dans les colonnes du NY Times. « Je me souviens de lui mettant ses doigts dans ma bouche et m’attrapant les parties intimes » déclare le mannequin Robyn Sinclair au NY Times à propos de Bruce Weber. « Nous n’avons jamais eu de relation sexuelle, mais beaucoup de choses sont arrivées. Beaucoup de gestes déplacés et de brutalité ». Ce sont 13 hommes, assistants et modèles, qui dénoncent les agissements de Mario Testino dans les années 90 : des masturbations, des avances sexuelles et des gestes déplacés. Les représentants du photographe affirment qu’ils sont surpris par ces allégations.

Source.