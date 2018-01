Colombie : les narcotrafiquants remplacent les FARC

En Colombie, un peu plus d’un an après la signature d’un accord de paix avec les FARC, le gouvernement veut en finir avec la culture de la coca, principale manne financière des guérilleros. Seulement sur le terrain, les plantations illicites, loin de régresser, prospèrent. Elles ont bondi de 52% entre 2015 et 2016. Les narcotrafiquants ont repris les zones désertées par les FARC. Et les paysans, encouragés à se convertir, n’ont – dans les faits – souvent pas d’alternative pour survivre. Sauf peut-être à voir leur tête mise à prix ou à cultiver la marie-jeanne médicinale :