Julien Dray s’inquiète de risques de “rafles” dans les centres pour clandestins

Délire victimaire Julien Dray, invité d’Apolline de Malherbe sur BFMTV ce dimanche, a commenté la loi proposée par Emmanuel Macron et Gérard Collomb sur les personnes entrées clandestinement sur notre sol. Selon le conseiller régional PS d’Île-de-France, le gouvernement n’est pas clair sur ce qu’il veut faire. L’élu socialiste a dénoncé de possibles “rafles” dans les centres pour clandestins s’appuyant sur des critiques formulées par des associations. Interrogé sur le mot employé lourd de signification, il a expliqué le faire “délibérément”. “Je sais ce que ça veut dire quand on va donner la possibilité aux services de descendre dans les centres de migrants et cela apparaîtra comme cela”, a-t-il jugé :