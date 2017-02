Et s’il fallait passer la frontière pour trouver du travail ? C’est en tout cas ce que choisissent de faire de plus en plus de chercheurs d’emploi dans le Nord de la France. Car chez nos voisins belges, en Flandre occidentale, les entreprises manquent de main d’œuvre. La bas, le taux de chômage n’est que de 4% et les conditions salariales sont plus avantageuses :