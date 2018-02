Pourquoi l’inflation américaine inquiète-t-elle autant les marchés ?

Depuis le début de la semaine, sur les marchés, les investisseurs se montrent prudents. Ils attendent la publication ce mercredi des derniers chiffres de l’inflation aux États-Unis pour janvier. S’ils sont plus élevés que prévu, la Réserve fédérale américaine pourrait accélérer sa remontée de taux d’intérêt, et donc mettre fin plus rapidement que prévu à l’environnement très favorable de taux bas dans lequel évoluent les entreprises et les ménages américains depuis 2009 :