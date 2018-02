L’AMF a réalisé une étude pour évaluer les rendements sur 10 ans du Livret A, des obligations souveraines et des actions françaises du CAC 40. Conclusion : le placement le plus lucratif n’est pas forcément celui que l’on croit… Les explications de Jean-Jacques Manceau, auteur du blog My little Money.

Source : Ecorama du 9 février présenté par David Jacquot sur boursorama.com