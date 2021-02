Et vous, êtes vous “trans-friendly” ?

Et lu, de mes yeux lu, accrochez vous: personne à vagin en lieu et place de femme…

non mais à quel moment a t on décidé d'abdiquer toute intelligence ?

en quoi est-ce respectueux ou en sens inverse irrespectueux de dire les choses simplement ? et pourquoi parent ? c'est mieux humain qui accouche non ? c'est neutre

— christof (@christofnamoi) February 10, 2021