Éric Zemmour : “La colère des Français est globale !” (VIDÉO)

Eric Zemmour était l’invité de Laurence Ferrari sur CNEWS, le lundi 13 février 2023.

Dans un contexte de plus en plus difficile pour les Français qui subissent de nombreuses injustices et de nombreuses crises, Eric Zemmour a réagi aux débats sur la réforme des retraites et aux manifestations de la gauche et des syndicats contre la réforme. Il a également dénoncé la vision immigrationniste d’Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, rappelant l’importance de stopper l’immigration pour protéger les Français. Pour finir Eric Zemmour a fermement dénoncé les propos scandaleux de la ministre de la Culture contre CNEWS et C8 sur France Inter, radio du service public qui ignore le mot « pluralité ».

Source : CNEWS