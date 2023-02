Jamais le vocabulaire, non, le LANGAGE, n'avait AUTANT été un marqueur idéologique qu'aujourd'hui. Tu entends un gars dire "celles et ceux", tu sais qu'il est soit idéologiquement ravagé, soit misérablement conformiste.

Quand c'est répété, c'est encore plus fun.

— Félix Croissant (@JethramK) February 13, 2023