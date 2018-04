Jean-Vincent Placé à la dérive

Lu ici :

Contac­tés par Paris Match, plusieurs proches ont confirmé que la nuit d’ivresse du 4 avril n’était pas un cas isolé. « Ces dernières années, il ne mangeait plus, il buvait beau­coup. Je l’ai vu assez odieux en fin de soirée », a raconté l’éco­lo­giste Pierre Serne. « Il porte haut, mais il a au comp­teur quelques scènes peu brillantes de fins de soirées trop alcoo­li­sées. C’est un joli gâchis », a ajouté Jean-Luc Bennah­mias, le président du Front démo­crate. Comme le précise Paris Match, ce penchant pour la bouteille et son compor­te­ment lui avaient déjà fermé les portes de Castel, un célèbre établis­se­ment des nuits pari­siennes, où il était persona non grata depuis deux ans.

Il n’y a pas que chez Castel que Jean-Vincent Placé aimait faire la fête. Paris Match révèle une éton­nante anec­dote surve­nue dans un autre club pari­sien, situé près de la place de l’Étoile. Cette nuit-là, Jean-Vincent Placé a oublié de régler la note en partant. Et on ne parle pas d’un demi de bière : l’ex-séna­teur avait commandé trois magnums de cham­pagne (4,5 litres au total, donc), soit une ardoise à 3300 euros. Comme le raconte le maga­zine, le patron de l’établis­se­ment, accom­pa­gné d’un de ses serveurs, avait dû le « [pister] dans un restau­rant de nuit pour l’obli­ger à hono­rer sa dette ».