SNCF : la dette encore plus importante que prévu !

La dette de la SNCF est l’un des points de blocage entre les syndicats et le gouvernement. Lors du débat à l’Assemblée nationale, on a appris que cette dette serait bien plus importante (plus de 54 milliards) que celle annoncée (50 milliards), sans compter le fait qu’il manque près de 12 milliards d’euros dans le capital de SNCF-Réseau et une “dette cachée” qui représenterait jusqu’à 15 milliards d’euros de manque à gagner dans les 20 prochaines années :