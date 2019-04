Notre pays terrorisée par les islamistes : Il tweete une blague sur La Mecque, se fait menacer puis supplie : “Laissez moi en vie”…

Ce matin j'ouvre Twitter, première chose que je vois, un gosse de 15 ans qui fait une blague comme on en fait tous tous les jours sur une religion et qui par conséquent se fait menacer de mort, avec adresse et lycée dévoilés.

Il tweete : "Laissez moi en vie"#JeSoutienHugo

— Boris Le Méec 🇨🇵 (@BorisLeMeec) 14 avril 2019