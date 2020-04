Issa est un Malien « en situation irrégulière ». Issa a poussé et insulté un policier, et lui a craché dessus.

Issa est condamné à un seulement 1 mois de prison avec sursis sans mention au casier judiciaire « POUR ÉVITER DE METTRE EN PÉRIL SA DEMANDE D’ASILE » !

(Via @Nice_Matin) pic.twitter.com/0ef9211hi5

— Philippe Vardon (@P_Vardon) April 13, 2020