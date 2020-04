Le pillage de l’Afrique expliqué par Damien Rieu

Le pillage de l’Afrique : 1️⃣ Acheter très cher des matières premières en assurant l’extraction, la sécurité et le transport toi-même, en te faisant insulter de colon-pilleur. 2️⃣ Prêter de l’argent et renoncer à se faire rembourser en te faisant insulter de colons-pilleur.

J’aimerais bien me faire “piller” par quelqu’un qui achète ma production hors de prix, me verse 10 milliards d’aide par an et me prête de l’argent en annulant ma dette à chaque fois.

Pas vous ?

— Damien Rieu (@DamienRieu) April 13, 2020