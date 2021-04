Affaire Duhamel : Graves déclarations de Juan Branco à propos des enfants adoptifs d’Olivier Duhamel (VIDÉO)

Sud Radio : Vous laissez entendre que vous étiez au courant de toutes ces affaires dont on a parlé ?

Juan Branco : Mais bien sûr… mais évidement …

SR : Mais que vous ne les avez-vous pas dénoncé plus tôt ?

JB : Mais ne l’ai-je pas fait ? Est-ce que ça ne fait pas des années que je cris seul pour essayer de prévenir de la décadence et de la dégénérescence qui habite ces espaces-là ?

Moi j’ai pris tous les matins le 83 ; le bus pour aller à l’école ; avec le fils adoptif d’Olivier Duhamel, et j’ai vu dans quel état il était … Comment ça se fait qu’on a laissé cette personne là en sachant parfaitement ; parce que dans ces milieux là tout le monde se surveille ; ce qu’il faisait…

Comment ça se fait qu’on a laissé cette personne là adopter deux enfants du tiers-monde à l’époque … en les exposant à ce qui… C’est ça la vraie affaire politique, et c’est ça d’ailleurs ce dont personne ne parle aujourd’hui dans les médias lorsqu’ils parlent de l’affaire Duhamel …. Comment est-ce qu’on a exposé ces enfants, on les a mis entre les mains de cette personne … Quels passe-droits ? De quels passe-droit a-t-il bénéficié ? Qui est responsable ce ces passe-droits ?

SR : Oui enfin Il n’y a pas de faits reprochés par rapport à ces enfants là…

JB : Oui il y a un silence, oui … intéressant … Intéressant parce que là pour le coup il y a des conséquences pénales très importantes qui pourraient être produites.