Des hectares entiers d’arbres centenaires abattus et volés dans l’Ariège (ENQUÊTE)

« C’est un véritable massacre à la tronçonneuse », les mots d’Hélène Rameil, propriétaire avec son mari d’une parcelle de forêt à Perles-et-Castelet, petit village rural d’Occitanie situé à quelques kilomètres d’Andorre, trahissent la stupeur et la colère de ces deux retraités de la région lyonnaise. Les époux Rameil ont découvert un matin de février une équipe de bûcherons​ d’Europe de l’Est en train de couper sans autorisation des chênes​ de 30 mètres de haut, qui se transmettaient depuis plus de quatre générations dans la famille. Avec une douzaine d’autres propriétaires lésés, ils ont constitué un collectif pour attaquer en justice la société espagnole qui a ciblé, coupé et volé plusieurs centaines d’arbres sur le territoire de la commune. Une plainte a été déposée et le procureur de Foix s’est saisi du dossier :

Source : RT France