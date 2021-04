Aujourd’hui “Le Crayon” reçoit Eugénie Bastié, journaliste au Figaro et essayiste. Elle a publié récemment le livre La Guerre des idées aux éditions Robert Laffont où elle revient sur le débat d’idées, de la définition d’un intellectuel ou encore sur la monopolisation des universités par une certaine pensée non représentative. Elle nous parle ici des mouvements idéologiques, du manque d’espace pour le débat ainsi que de l’archipellisation des contenus et des pensées :