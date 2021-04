Pr Christian Perronne : “On nous ment sur les masques, les tests, les vaccins et les traitements !” (VIDÉO)

Le professeur Christian Perronne, auteur du livre Décidément, Ils n’ont toujours rien compris !, était interrogé sur CNEWS le 12 avril 2021 : “Quand on dit la vérité et que ça dérange, on essaye de faire taire !”.