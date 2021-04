L’institution Éducation nationale se lézarde chaque jour un peu plus: la belle et grande idée républicaine-même instruction, donc mêmes chances dans la vie-est devenue une utopie. Après quarante-trois ans de bons et loyaux services, Patrice Romain lance un cri d’alarme. Patrice Romain est l’invité de l’émission « Entre les lignes » animée par Charles Gave pour son livre, Requiem pour l’éducation nationale, publié aux éditions du Cherche midi :