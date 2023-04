Le Nouvel I-Média : Macron en Chine : l’ère de la disgrâce (VIDÉO)

Cette semaine dans “I-Média”, Jean-Yves Le Gallou et Floriane Jeannin reviennent sur la visite d’Emmanuel Macron auprès de son homologue chinois Xi Jinping. Puis, pour le dossier du jour, nous continuons avec le reportage d’Envoyé Spécial : “Immigration : la bataille de Callac”, et les mensonges à la pelle de l’équipe d’Elise Lucet. Et puis il sera temps de passer aux pastilles de l’information ! Sans oublier en conclusion, un Portrait piquant d’Edwy Plenel, le patron de Médiapart.

Sommaire :

L’image de la semaine : Macron et le fiasco chinois

Le dossier : à Callac, “Dévoyé spécial” en quête de mensonges

Les pastilles de l’info

La grande occultation – Médine

Le super bobard(eur) – Maître Gims

Intox / Désintox – Nord Stream

La pub de la semaine – Barilla et les carbo inclusives

Ça décoiffe – Twitter et l’IA qui ne mentira pas

L’idiot du village global – Bruce Toussaint

Carton rouge – Plenel

Le coup de gueule – La BBC vue par twitter

Le Portrait piquant d’Edwy Plenel

Source : TVL