C’est inédit : la Chine accueillait ce week-end la plus prestigieuse compétition de vin au monde, le concours international de Bruxelles. C’est même la première fois que ce prix se déroule hors d’Europe. L’occasion de nous arrêter, grâce au décryptage éco de France 24, sur cette Chine qui a de plus en plus soif de vin :