Devinez pourquoi plus personne ne veut devenir professeur des écoles dans les académies de Paris, Créteil et Versailles !

— Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) May 13, 2022

Nommons la vraie cause: la crainte d’être affectés dans les banlieues de l’immigration dissuade de nombreux candidats de postuler pour des postes d’enseignants. Faits documentés dans un rapport IGEN de 2013. @cafepedagogique https://t.co/tRzCavFQ9X

Plus personne ne veut devenir professeur des écoles dans les académies de Paris, Créteil et Versailles pour ne pas avoir à affronter les banlieues de l’immigration, des transports dégradés et des prix immobiliers déments. Fin de l’Ile-de-France! https://t.co/sbwtoBAxJK

