Banlieue 13 en vrai. Des zones où l'État est impuissant et où la loi ne s'applique plus. Le plus fou c'est le regard presque tendre que jette Quotidien sur cette réalité faite de trafic et de violence. Le gauchisme est un filtre déformant posé devant les yeux. https://t.co/DCcbZFULEC

— Vincent Lapierre (@VincLapierre) June 14, 2023