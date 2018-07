“Ces comiques français sont des voleurs”

Certains sketches d’humoristes français ressembleraient comme des gouttes d’eau à ceux, plus anciens, de stars américaines du stand-up… Plagiat ou hommage ? Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Tomer Sisley, Michel Leeb, Roland Magdane… Vous les trouvez imaginatifs, impertinents, hilarants ? Et vous vous demandez où ils vont chercher leurs blagues ? Réponse : peut-être chez les autres ! C’est du moins ce que prétend un mystérieux corbeau, qui a baptisé sa chaîne YouTube CopyComic. Sur Internet, visiblement bien informé, il accuse et publie des vidéos comparant certains sketches de nos humoristes français avec ceux, plus anciens, de stars américaines du stand-up. Effet saisissant : mêmes mots, mêmes vannes, mêmes mimiques… Alors, plagiat ou hommage ? Comment nos stars françaises expliquent-elles ces incroyables ressemblances ? Jouent-elles mot pour mot des sketches entiers qu’elles n’ont pas signés ? En tout cas, aux Etats-Unis, patrie du stand-up, ces soupçons de plagiat ne font rire personne. “Envoyé spécial” (21 juin 2018, France 2) vous fait découvrir un monde sans pitié où pour réussir, tous les coups semblent permis. Un reportage d’Yvan Martinet, Guillaume Beaufils et Nils Monte :