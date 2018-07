Les troupes irakiennes formées par des légionnaire français

Dans l’enceinte de l’ancienne prison d’Abou Ghraïb, les membres des commandos irakiens Cobra sont formés par des légionnaires français de la force Chammal, considéré comme les meilleurs dans leur domaine. Au programme cet entraînement de 8 mois : tirs, maniement des explosifs, renseignement et gestion des crises. En Irak il faut connaître tous les types de bombes et de munitions. En quelques semaines ces hommes apprennent à devenir des soldats d’élites pour lutter contre Daesh. Depuis 2015, près de 10 000 soldats irakiens ont reçu une formation par des militaires français des forces Monsabert et Narvik, avec pour objectif la sécurisation complète du territoire :