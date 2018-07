Nigeria : God city

Le Nigeria est le deuxième pays le plus croyant au monde, juste après le Ghana. Dans cet État du Golfe de Guinée aux 180 millions d’habitants, Dieu est partout. Au Nord, on souffre des djihadistes de Boko Haram. Au Sud, au nom de Jésus, on convertit en masse, en faisant du business. Ici, les églises pentecôtistes prospèrent dans une ambiance de Star Academy évangélique. Les missions et camps de prières poussent comme des champignons, jusqu’à devenir des villes à part entière, grâce au denier du culte. Et la promesse de solutions divines aux problèmes du quotidien :