trouvée sur Facebook :

Les vegans ne portent pas de chaussures en cuir, car cela porte préjudice aux animaux.

Ils portent donc des chaussures en matières synthétiques fabriquées par des enfants esclaves en Chine ou en Inde.

Or, l’enfant esclave, pour être cis-humain (et racisé !) n’en est pas moins un mammifère, frère du boeuf et de la fourmi (ou, au moins, cousin).

Le vegan cohérent ne devrait-il donc pas marcher pieds nus ?