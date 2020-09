Montréal (Québec) : des milliers de manifestants contre le masque (VIDÉO)

Lu sur Radio Canada International :

« Alors que le nombre de cas et l’inquiétude augmentent, Montréal était le théâtre, samedi, d’une manifestation, la plus grande du genre au pays cette année, contre le port obligatoire des masques et l’imposition de nouvelles amendes annoncées par le gouvernement provincial qui peuvent aller de 400 $ à 6000 $.

Par une journée radieuse samedi des milliers de personnes y ont pris part. Les manifestants, généralement non-masqués, s’étalaient à un moment donné sur plus de six pâtés de maisons.

Plusieurs participants brandissaient des affiches montrant leur support au président des États-Unis, Donald Trump, en plus de slogans anti-masques et anti-vaccins.

Des vidéos comme celle-ci circulant sur le Web montrent plusieurs pancartes et drapeaux qui sont brandis, dont, entre autres, ceux du Québec, des États-Unis, pro-Trump et pro-QAnon. »