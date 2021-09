La stratégie de pré-campagne d’Eric Zemmour en 2021 ressemble beaucoup à celle employée par Trump en 2016

Qu’il se présente ou non, la stratégie de pré-campagne d’Eric Zemmour ressemble beaucoup à celle employée par Trump en 2016, et il faut reconnaître qu’elle est assez habile, quoi qu’on pense de lui et de ses idées. Quelques éléments là-dessus, donc ⤵️ — Mathieu Slama (@MathieuSlama) September 12, 2021

1/ Comme Trump, il fait de son statut de non politicien une force. Il ne vient pas d’un parti, n’est pas un apparatchik et a donc cette authenticité qui manque à ses potentiels adversaires, notamment à droite. — Mathieu Slama (@MathieuSlama) September 12, 2021

2/ Comme Trump, il ne parle pas comme les autres politiques. Son discours est moins truffé d’éléments de langage, plus direct, plus familier aussi, et peut donc apparaître beaucoup plus authentique que celui de ses adversaires rompus à la rhétorique politicienne. — Mathieu Slama (@MathieuSlama) September 12, 2021

3/ Comme Trump, Zemmour est un monstre médiatique. S’il se présente, ce sera lui la star de la campagne et personne d’autre. — Mathieu Slama (@MathieuSlama) September 12, 2021

4/ Comme Trump, Zemmour veut imposer les thèmes de campagne s’il se présente (il l’a dit hier soir sur France 2), et il est probable qu’il y arrivera compte tenu des thèmes qu’il veut mettre en avant (immigration, sécurité) et de sa surface médiatique. — Mathieu Slama (@MathieuSlama) September 12, 2021

5/ Comme Trump, Zemmour décrit une France apocalyptique, rongée par le déclin et la perspective d’une guerre civile. Rappelons que le titre du livre de campagne de Trump était : « Crippled America » (l’Amerique estropiée). — Mathieu Slama (@MathieuSlama) September 12, 2021

6/ Comme Trump, Zemmour inscrit sa réflexion dans un horizon d’espoir : celui de rendre à son pays sa grandeur. « La France n’a pas dit son dernier mot » est finalement assez proche de MAGA. — Mathieu Slama (@MathieuSlama) September 12, 2021

7/ Comme Trump, Zemmour fait de l’anti-politiquement correct une arme. Il n’a pas les précautions de langage des candidats LR, et n’est pas bloqué par l’objectif de dédiabolisation de MLP. Zemmour se fiche d’être diabolisé, et même il le souhaite. — Mathieu Slama (@MathieuSlama) September 12, 2021

8/ Comme Trump, Zemmour veut s’adresser aussi bien aux classes populaires de la France périphérique qu’à la bourgeoisie de droite conservatrice. Il tente là un grand écart que ni LR ni MLP ne sont en mesure de réussir. — Mathieu Slama (@MathieuSlama) September 12, 2021

9/ Comme Trump enfin, Zemmour a un « fan club » acquis à sa cause et très militant. Cela donne le sentiment qu’il y a une vraie attente, et ça lui assure aussi des potentiels meetings de campagne très animés, avec certainement un côté one man show qui manquera à ses adversaires. — Mathieu Slama (@MathieuSlama) September 12, 2021

Objectivement, et encore une fois indépendamment de ce qu’on pense de lui et de ses idées, il y a là beaucoup d’éléments qui peuvent faire de sa potentiel campagne un succès. LR comme MLP ont peut-être du souci à se faire. — Mathieu Slama (@MathieuSlama) September 12, 2021

*potentielle. Ajoutons que là où Trump était un grand orateur, Zemmour est un grand débatteur, ce qui n’est pas anecdotique dans la perspective des débats entre candidats en amont du premier tour, où toute l’attention sera sur lui. — Mathieu Slama (@MathieuSlama) September 12, 2021