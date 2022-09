Comment les pires organisations islamiques utilisent les Journées du Patrimoine pour faire leur promotion

Alain Ali qui soutient l’imam volant #Iquioussen et Mohamed Nadir @DinulQayyima pour qui, pêle-mêle, le voile est une revendication politique, une jeune fille peut être mariée sans son consentement et une femme ne peut divorcer sans l’accord de son mari. (4/13) pic.twitter.com/PZaRqXBbDh

Même acabit pour la mosquée turque de #Roubaix #Tourcoing (coucou @GDarmanin 👋🏻) gérée par le pro-Erdogan @Dogan_KACMAZ qui a fait polémique en qualifiant de terroriste une avocate morte en prison. On retrouve aussi le fiché Eric Younous à côté du Président de la mosquée. (6/13) pic.twitter.com/ghZibsGEMS

Anecdote : ce dernier refusait l’exclusion des mosquées qui n’avaient pas signé la charte de @GDarmanin.

On continue avec les mosquées freristes UOIF Assalam et #Arrhama de #Nantes et Trezalé d’#Angers co-signataires d’une lettre de soutien à #Iquioussen. Très modérées. (7/13) pic.twitter.com/y4338tNX1s

— Damien Rieu (@DamienRieu) September 13, 2022