« Confiner la population les jours de pollution » ! Encore un sujet où on aura vu la vérité bien avant : arrivent les « confinements écologiques » ! Pour votre bien et celui de la planète bien sûr😉

Leur coup d’État contre la France et nos libertés continue, stoppons ces fous !⤵️ https://t.co/PVNRPFcrnx

— Florian Philippot (@f_philippot) October 14, 2021