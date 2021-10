“Privilège blanc” : qui veut la peau des Européens ? (François Bousquet)

Privilège blanc, racisme systémique, appropriation culturelle, micro-agressions… Voilà quelques-uns des concepts à la mode qui submergent les Etats-Unis et l’Europe depuis plusieurs mois. Que cachent-ils ? Un projet d’effacement de nos peuples et de nos cultures, avec une “chasse au Blanc” désormais ouvertement revendiquée. Pour le comprendre, il faut se plonger dans cette pensée “décoloniale”. C’est à cela que s’attelle avec une grande clarté l’ouvrage de Georges Guiscard “Le privilège blanc – Qui veut faire la peau aux Européens ?” publié par l’Institut Iliade. Outre de multiples contre-vérités, ce qui est démasqué est une idéologie de nature religieuse, le “wokisme” et ses prophètes, ses martyrs (saint George Floyd), ses dogmes, ses excommunications. Une idéologie pleine de ressentiment qu’appuie, pour diverses raisons, une partie croissante de l’élite occidentale. Face à l’offensive dont ils sont la cible, aux Européens de réaffirmer avec fierté leur héritage.

Source : TV Libertés