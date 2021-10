La consommation mondiale de vêtements a doublé ces 15 dernières années. On peut aider à changer ça. En consommant mieux et en portant nos vêtements plus longtemps, on peut aider à réduire le gaspillage pour l’ensemble de la planète.#BuyBetterWearLonger

— Levi's® France (@Levis_FR) October 11, 2021