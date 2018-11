Depuis les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015 , les militaire de la force Sentinelle patrouillent sur les sites fréquentés dans tout le pays. Ces soldats font aujourd’hui partie du paysage. Depuis septembre 2017, Sentinelle a été réorganisée et redéployée sur tout le territoire de façon plus flexible, plus mobile, beaucoup moins statique. Ses soldats restent en première ligne face à la menace terroriste. Reportage à Lyon :