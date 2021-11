Il n’y aura rien de plus drôle que de voir un triple-vacciné avoir peur d’un double-vacciné et lui faire une scène en pleine rue sur la nécessité de « faire son rappel », lui « le criminel » !

Ces scènes vont avoir lieu on le sait, alors rions-en !

Tout en nous battant à côté !

— Florian Philippot (@f_philippot) November 12, 2021