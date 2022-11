Gérard Collomb, un socialiste, est au courant. François Hollande, qui parle de "partition", est au courant. Tous les Français sont au courant.

Il va être de plus en plus difficile au pouvoir et aux médias de faire croire que dénoncer l'invasion migratoire est "d'extrême droite".

— Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 13, 2022