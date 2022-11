Le paradis, et la vie après la mort (Frère Paul Adrien)

Le paradis, et la vie après la mort (Frère Paul Adrien)

Connaissez-vous les 10 noms du paradis dans la Bible ? Le frère Paul Adrien vous les cite, et en profite pour vous en dire plus sur ce qui nous attend dans l’au-delà. Découvrez à quoi nous passerons l’éternité, et avec qui…