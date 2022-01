CHER MONSIEUR VERAN, MEDECIN, MINISTRE ET COVIDIEN

Cher Olivier Véran, médecin et ministre,



Je ne veux pas dire que le ciel soit avec les Français lorsque le variant Omicron vous a frappé, ni ne pas vous souhaiter le plus prompt rétablissement possible, Mais je pense qu’il était nécessaire que, à votre tour, vous soyez atteint, comme peut être, chaque semaine désormais, deux millions de Français.



Qui mieux qu’un homme blessé peut comprendre la douleur et trouver le moyen d’y remédier ? C’est, Monsieur le Ministre, ce que je souhaite : que vous compreniez, enfin, ce que peuvent ressentir ceux que la Covid a frappé.



Votre politique sanitaire devenue une politique tout court, une politique de peur, n’a pas lieu d’être. N’a plus aucune raison d’être. Omicron a frappé, frappe et frappera encore quelques semaines avant d’entraîner avec lui dans l’oubli cette sinistre Covid 19. Je ne suis ni scientifique, ni devin, mais cela risque fort de se passer ainsi. Je ne suis qu’un pisse-copie effaré par l’outrance de vos décisions. Et rassurez-vous, j’ai mes trois vaccins même s’ils m’ont été imposés.



Vous qui n’avez eu de cesse de vous masquer votre visage, Omicron a réussi tout de même a pénétrer dans vos cellules. Alors, pourquoi imposer un masque à ceux que vous êtes censé protéger ? Pourquoi torturer des millions d’enfants, d’adolescents, de jeunes à ne plus avoir de visage ? Certains témoignages de parents sont bouleversants, tel celui entendu vendredi sur le plateau de Pascal Praud : un directeur d’école qui a imposé à un enfant la pire infamie. Ce garçon médicalement ne pouvait pas être masqué. Il a été séparé de tous ses camarades, allant jusqu’à être enfermé dans le local à vélo pendant la récréation. Alors, soyez raisonnable. Puisque vous savez que le masque ne sert pas à se protéger d’un virus extrêmement contagieux, ne l’imposez plus, ni dans les salles de classe, ni à l’extérieur. Avez vous entendu l’appel de la Justice qui à Paris et dans les Yvelines a trouvé l’obligation du port du masque inutile, désavouant gravement votre gouvernement ?



Et puis, vous avez compris que cet Omicron qui vous oblige à vous isoler n’est, de fait, qu’une plus ou moins mauvaise grippe. Du temps où la grippe sévissait, votre ministère a t-l comptabilisé une seule fois le nombre de victimes, nous assommant tous les jours avec vos chiffres ? Autour de moi, des dizaines de personne ont été frappées par ce variant. Aucun n’a ressenti autre chose qu’un mauvais moment à vivre de deux ou trois jours.



Alors, oui, Monsieur le Ministre, désormais puisque vous aussi avez vécu cette expérience presque anodine de l’Omicron, redescendez sur terre, parmi nous, et arrêtez de nous emm…. avec vos mesures qui ne servent à rien d’autre qu’à nous emm…Même si je ne renie pas que la vaccination a sûrement limité les décès.



Floris de Bonneville