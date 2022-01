Le 15 janvier 2022, le député Ugo Bernalicis intervient en séance dans l’hémicycle sur le projet de loi instaurant le passe vaccinale en France.

Le député LFI rappelle parfaitement la manœuvre politique du gouvernement En Marche. Il dénonce des mesures qui sont inefficaces pour lutter contre la pandémie et qui sacrifient les libertés individuelles et collectives pour l’ensemble des françaises et français :