Officiellement pour lutter contre la corruption et faire des économies, en fait pour mieux fliquer ses habitants et afin que plus un centime n’échappe au fisc local, la Suède a décidé de se passer d’argent liquide. Les pièces et les billets pourraient bientôt disparaître. Dans ce pays, 80% des achats se font déjà par carte bancaire :