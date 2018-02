Emmanuel Macron annonce un service national universel et obligatoire

Emmanuel Macron a affirmé ce mardi que le service national, l’une de ses promesses de campagne, serait universel et obligatoire. Il ne s’agira pas à proprement parler d’un service militaire, mais d’un engagement pour le pays “qui pourra comporter une ouverture sur la chose militaire”. Les entreprises sont ainsi encouragées à contribuer à la réalisation de ce service, ce qui permettrait de réduire les coûts du projet. Le service national concernerait aussi bien les filles que les garçons et durerait entre trois et six mois. Un rapport parlementaire à paraître préconise au contraire un service facultatif, pour une durée d’un à deux mois. De son côté, l’Élysée a mis en place un groupe de travail qui doit rendre ses conclusions fin avril, avant une phase d’expérimentation prévue en 2019 :