Forte hausse du nombre d’homicides aux États-Unis à cause du mouvement “Black Lives Matter”

Minneapolis va dépenser 6,4 millions de dollars pour embaucher plus d'agents de police après que les résidents ont connu des délais de réponse plus longs et une augmentation des crimes violents à la suite de la baisse ideologique du financement de leur service de police. https://t.co/KokiAowTcR

— Pierre 1er #ToutSaufMacron (@pierre_1er) February 14, 2021