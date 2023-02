Alain Juillet : “Nos investissements en Ukraine sont à fond perdus” (VIDÉO)

Dans votre salon, ce week-end, Alain Juillet. Dirigeant d’entreprises et ancien haut fonctionnaire, il a été directeur du renseignement au sein de la direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE), haut responsable chargé de l’intelligence économique auprès de trois premiers ministres (Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin et François Fillon). Il a en outre servi cinq ans comme officier au sein des commandos parachutistes, dans le Service action du service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), ancien nom de la DGSE. Alain Juillet évoque la guerre en Ukraine, le rôle de la France mais aussi la reconstruction qui, selon lui, va nous échapper aux profit des Américains. Il nous livre le point de vue de l’homme de renseignement qu’il a longtemps été, c’est-à-dire sous l’angle du réalisme : « Je raisonne sur les faits, pas sur les idées », nous dit-il. Ainsi, pour lui, il est évident que les Américains et les Russes finiront par trouver une solution pour arrêter le conflit.” L’Europe et Zelensky n’auront alors plus qu’à subir la décision qui aura été prise par les deux super grands… Réalisme aussi lorsqu’il affirme que le couple franco-allemand est mort, tout simplement parce que les intérêts de la France et de l’Allemagne divergent.

Source : Boulevard Voltaire