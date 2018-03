À Stains, des lycéens agressés à coups de marteau et de machette…

À Stains en Seine-Saint-Denis, des élèves du lycée Maurice Utrillo ont été agressés à coup de marteau et de machette. D’une rare violence, une agression a été filmée et les images montrent un élève se faire frapper à coup de marteaux à plusieurs reprises. Les enseignants et les policiers tirent la sonnette d’alarme. “On aimerait que les environs soient sécurisés”, confie un professeur. “Des élèves de 16 ans sont obligés de se déplacer en groupe de quatre ou cinq s’ils ne veulent pas être ennuyés”, ajoute-t-il :