Je n’adhère pas à tous les points du programme d’Éric Zemmour, et vice-versa. Mais il a su s‘ériger en porte-drapeau de tous ceux qui pensent que le changement de peuple et de civilisation est la question majeure et cette élection est un référendum : pour ou contre le GR ?

— J.R.G. Le Camus (@JRGLeCamus) March 14, 2022