D’où vient le wokisme ? Son exaltation des identités peut-il être associé à l’individualisme libéral ? Comment lutter contre le conformisme social et médiatique ? Dans cet entretien, Jonas Follonier, journaliste pour le média suisse L’Agefi et rédacteur en chef de la revue mensuelle Le Regard Libre, déconstruit le phénomène woke et analyse les liens entre wokisme et libéralisme. Il revient finalement sur l’importance du pluralisme médiatique.

Source : Liber-thé