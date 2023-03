La grande question historique et vitale est celle de l’identité. Si, sous la pression migratoire, l’islam devient majoritaire, notre pays changera de nature. En tant que femme et maman de deux filles, cette question me préoccupe particulièrement ! #ViPol pic.twitter.com/wrpDqSs62E

— Marion Maréchal (@MarionMarechal) March 14, 2023