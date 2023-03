Saint-Etienne, autrefois ville industrielle par excellence, productrice de l’arsenal français, a connu un déclin sévère suite à la désindustrialisation. La forte immigration que Saint-Etienne connaît cause alors une paupérisation plus forte encore. Islamisation, insécurité, désaffectation et délabrement touchent toute la ville. Et particulièrement le centre-ville déserté par les classes moyennes, attirées fatalement par l’éternelle rivale lyonnaise. Voyage au cœur de la Roubaix de la Loire :

Source : VA+