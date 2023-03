Sonia Mabrouk présentait son livre “Reconquérir le sacré”, samedi soir sur France 2 dans “Quelle époque”, et a choqué l’animatrice Léa Salamé, son chroniqueur Christophe Dechavanne et leur invitée Elise Lucet en affirmant qu’elle aimait la messe en latin. Mais pourquoi la messe dite en latin, qui est la langue historique de l’Église et qui est encore utilisée partout dans l’Eglise dans la liturgie, inquiète autant ces journalistes du service public ?

Source : VA+