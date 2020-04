DU 11 JANVIER AU 11 MAI…TIENS, VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?

Emmanuel Macron a tout faux. Ou presque. S’il a très légèrement avoué qu’il y a eu quelques couacs que nous estimons être des erreurs fondamentales qui ont coûté la vie à nombre de nos concitoyens, il s’enferme dans son idéologie mortifère, comme si cela l’amusait de voir vides nos rues, nos plages, nos villages.

Il n’a guère écouté le Professeur Raoult qui lui recommandait, paraît-il, de ne pas trop compter sur notre enfermement pudiquement appelé « confinement ». Il a préféré faire confiance à son fameux conseil scientifique dont on aimerait bien savoir de qui il est composé et qui lui a recommandé d’ accentuer l’arrêt de nos libertés fondamentales pour éviter que ne se propage le covid-19.

Alors, il nous a jeté comme limite, le 11 mai ? Bah pourquoi pas. Rien ne n’empêchera de nous annoncer, à cette date, sur son ton de confessionnal, qu’il faudra patienter quelques semaines supplémentaires loin de la vie sociale.

Il n’a pas voulu apprendre de plusieurs pays européens, lui l’Européen convaincu, que le confinement n’était pas obligatoire. Au Danemark, dans sa chère Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Suède, l’hécatombe est bien moindre que chez nous, pourtant enfermés depuis plus d’un mois derrière les murs de nos appartements ou maisons.

Pourquoi décider un retour de nos écoliers le 11 mai et nous interdire l’accès aux restaurants où les restaurateurs peuvent fort bien adapter leur salle au respect des gestes barrières ? Veut-il oublier que cette profession est sinistrée et qu’elle risque de ne pas résister à des mois de fermeture ? Vit-il nous empêcher ainsi de profiter un peu de la vie sociale tout en respectant les règles anti-virus ?

A-t- il vraiment pris conscience de la catastrophe qui nous attend, tous autant que nous sommes ? Que la planche à billets ne pourra pas être la panacée pour sauver notre industrie, nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, tout ce qui touche au tourisme, notre vie quotidienne ?

Si la majorité des journalistes et des commentateurs, et je ne parle pas de ceux qui, sur BFMTV bénissent la parole présidentielle, ont trouvé un président apaisé voire humble, je ne sais pas si vous et la majorité des 35 millions de téléspectateurs qui ont subit pendant plus d’une demi-heure sa gestuelle avait trouvé qu’il fut parfait et authentique.

J’avoue qu’au bout d’un quart d’heure, temps qu’il a mis pour nous assommer avec son 11 mai, j’ai faille décrocher tant vide était ce long discours. Dommage qu’il n’ait pas pris pour exemple l’allocution de Boris Johnson qui en moins de cinq minutes avait tout dit.

Bon, enfin, Jupiter a parlé. Nous voilà bloqués encore un mois derrière nos barreaux, contrairement à nos voisins. Et tout ça, parce que Monsieur n’a pas voulu écouter Agnès Buzyn le …11 janvier. 11 janvier, 11 mai….5 longs mois et toujours des promesses de masque qui ne serviront à rien, et des tests qui ne seront effectués que sur des personnes qui n’auront pas décelé une possible atteinte du virus. Si, si, il nous a bien expliqué cette technique.

Çà ne vous rappelle pas cette affirmation répétée cent fois que les masques ne servent à rien ? Ça ne vous laisse pas penser que décidément, on se moque de nous ?

En attendant le 11 mai, bon confinement à tous. Souriez ! Vous êtes écouté, et surveillé. Plus de 600.000 contraventions à 135 euros ont été délivrées à ce jour.

Floris de Bonneville